Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per il secondo giorno consecutivo al Quirinale. Keystone / Angelo Carconi

In Italia, il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte è salito giovedì per il secondo giorno consecutivo al Quirinale, residenza del presidente della Repubblica, per assumere l'interim del ministero delle politiche agricole lasciato vacante da Teresa Bellanova. Conte, che non ha dunque rimesso il mandato, ha assicurato al presidente Sergio Mattarella la volontà di parlamentarizzare la crisi aperta di fatto dalle dimissioni di Bellanova e dell'altra ministra di Italia Viva, Elena Bonetti.

A chiedere a gran voce un passaggio in Parlamento non è solo l'opposizione ma anche la maggioranza. E così già lunedì, secondo le ipotesi, il premier potrebbe fare comunicazioni alla Camera dei deputati e martedì al Senato. Grandi manovre sono in corso soprattutto al Senato, dove i 18 senatori di Italia Viva erano determinanti per stabilizzare la maggioranza.

Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa italiana Ansa, un gruppo pronto a votare la fiducia si aggregherebbe intorno al Movimento degli italiani all'estero (Maie) e un altro polo sarebbe centrista. Dalla coalizione di governo trapela dunque ottimismo sull'esistenza di una maggioranza alternativa, dopo la rottura del leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Anche il Partito democratico apre la porta a una nuova maggioranza con Conte. "Nel passato", chiarisce il capodelegazione del Pd Dario Franceschini, "il termine responsabili indicava una negatività. Non è più così. Siamo in un sistema parlamentare in cui le maggioranze di governo si cercano in Parlamento, apertamente, alla luce del sole e senza vergognarsene. E così sarà anche questa volta".

Desiderate ricevere ogni settimana una selezione di nostri articoli? Abbonatevi alla newsletter gratuita.