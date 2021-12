Italia-Svezia, andata e ritorno

Helena e Carlo viaggiano con due asinelli che possano volutamente rallentare il loro incedere e possano così esaltare la bellezza della lentezza. tvsvizzera.it

Helena, svedese e Carlo, italiano entrambi artisti, con i loro due asinelli - Toni e Aurora Alba - è dal 2016 che viaggiano a piedi da sud a nord dell’Europa. In questi cinque anni hanno percorso più di 10'000 chilometri da casa a casa. Dove sono adesso? Siamo andati a cercarli.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 dicembre 2021 - 19:09

Dario Lo Scalzo, RSI News

L’idea nasce nel 2014 quando, costretti a vivere distanti per motivi professionali, decidono di camminare “da casa a casa”. Così, a marzo del 2016, partono da Albiano Magra (paese di Carlo) con destinazione Göteborg (città di Helena).

Un cammino che vogliono affrontare in compagnia di due asinelli che possano volutamente rallentare il loro incedere e possano così esaltare la bellezza della lentezza. In poco più di sette mesi attraversano l’Italia, la Svizzera, la Germania, la Danimarca e la Svezia. Diventa un’esperienza sorprendente perché sistematicamente, in ogni Paese, gli asinelli entrano nei cuori della gente che accoglie e ospita gratuitamente i viaggianti, sia umani sia asini.

Helena e Carlo - che offrono ai loro ospitanti degli alberi da piantare - sono sedotti da quell’avventura alla scoperta di luoghi e persone. Decidono così di proseguirla affrontando il ritorno sino a giungere nel sud Italia dove sono costretti a fermarsi per via della pandemia. Da alcuni mesi hanno ripreso il cammino e adesso sono fermi nelle Marche per svernare in attesa di ripartire per quello che è divenuto un viaggio nel mondo della bontà, dell’accoglienza e dell’ospitalità

