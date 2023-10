Italia, approvata la legge di bilancio

Come accoglieranno i mercati la legge di bilancio presentata lunedì da Giorgia Meloni? Lapresse

Il disegno di legge adottato lunedì dal Consiglio dei ministri prevede, tra le altre cose, quasi 24 miliardi di euro di nuove misure di sostegno alle famiglie e alle imprese.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 ottobre 2023 - 21:14

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

La manovra presentata lunedì è "molto seria e realistica, non spreca risorse ma le concentra sulle principali priorità", ha dichiarato Giorgia Meloni alla stampa, al termine di una riunione lampo del Consiglio dei ministri.

Tra queste priorità, finanziate con 15,7 miliardi di euro di debito aggiuntivo e "tagli alla spesa", c'è la "difesa del potere d'acquisto delle famiglie", ha sottolineato la presidente del Consiglio.

Alla fine di settembre, alla ricerca di risorse, il Governo aveva alzato la previsione del deficit pubblico per il 2024 al 4,3% del PIL, rispetto alla precedente stima del 3,7%.

+ In Svizzera il debito pubblico rappresenta circa il 30% del Prodotto interno lordo. Un tasso tra i più bassi in Europa, dovuto anche un particolare meccanismo introdotto 20 anni fa

Questa revisione al rialzo del deficit è stata immediatamente punita dai mercati finanziari e ha provocato un forte aumento dei tassi di indebitamento dell'Italia.

Per far fronte all'inflazione, Giorgia Meloni ha rinnovato il taglio del cuneo fiscale per gli stipendi fino a 35'000 euro annui, per un costo di circa 10 miliardi di euro.

La legge di bilancio prevede anche sgravi fiscali in busta paga per le donne con almeno due figli e garantirà asili nido gratuiti a partire dal secondo figlio, nel tentativo di "smontare la narrativa per cui la natalità è un disincentivo al lavoro".

La manovra aumenta anche la pensione minima, mentre riduce da 90 euro a 70 euro il canone annuo RAI.

Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si è detto convinto che i mercati e le autorità dell'Unione Europea accoglieranno favorevolmente la manovra e ha aggiunto di non temere il giudizio delle agenzie di rating.