Ita Airways passa sotto le ali di Lufthansa

Anche Ita Airways, come è successo a Swiss, passa in mano ai tedeschi della Lufthansa. Keystone / Sebastian Gollnow

Ita Airways passa in parte in mano alla Lufthansa. La compagnia tedesca acquisirà il 41% di Ita attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, con l'opzione di acquisire tutte le azioni rimanenti in un secondo momento.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 maggio 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Lufthansa scrive di aver raggiunto un "accordo di massima" con il Mef (Ministro dell'economia e delle finanze). Nell'ambito dell'intesa quest'ultimo si è impegnato in un aumento di capitale di 250 milioni di euro e ha concordato, insieme a Lufthansa, delle opzioni per consentire in un successivo momento una potenziale acquisizione delle azioni rimanenti da parte del vettore tedesco.

Alla chiusura di questa transazione, Ita Airways e il Gruppo Lufthansa dovrebbero iniziare immediatamente la loro collaborazione a livello commerciale e operativo. In quanto compagnia aerea di rete, Ita collaborerà dunque strettamente con il gruppo Lufthansa per beneficiare delle sinergie di gruppo il prima possibile, viene spiegato.

+ Alitalia la fine di un'epoca.

In una nota separata del Mef si legge che "il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e l'amministratore delegato di Deutsche Lufthansa Carsten Spohr - è scritto in una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) italiano - si sono incontrati al Mef per confermare la conclusione dell'accordo: l'investimento di Lufthansa in Ita Airways per rilevarne una quota di minoranza dopo aver già condiviso il piano industriale della compagnia, che prevede una crescita dei ricavi di 2,5 miliardi di euro quest'anno e 4,1 miliardi di euro per il 2027.

"Questi risultati - spiega il comunicato - consentiranno la crescita e il rinnovamento della flotta, che a fine 2027 conterà 94 aeromobili rispetto agli attuali 71, con un'età media di cinque anni, e garantiranno l'ottimizzazione dei consumi di carburante e dell'impatto ambientale. L'organico, previsto quest'anno a 4'300 unità grazie alle 1'200 assunzioni in corso di perfezionamento, salirà a oltre 5'500 a fine piano".

Ita Airways - si legge ancora - continuerà ad essere la compagnia aerea di riferimento del Paese italiano e a rappresentare con orgoglio l'Italia nel mondo.