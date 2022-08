In Italia è nato il "terzo polo"

Calenda, dopo aver avvicinato e poi abbandonato il Pd si lega ora a Italia Viva di Renzi per creare il polo di centro. Keystone / Fabio Frustaci

In Italia nasce il terzo polo: la coalizione composta da Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda si propone come alternativa alla Destra e alla Sinistra per le elezioni anticipate di settembre

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 agosto 2022 - 13:02

tvsvizzera.it/fra

Dopo giorni di faticose trattative Carlo Calenda e Matteo Renzi hannno raggiunto l'accordo per presentarsi con una lista e un simbolo unitario alle prossime elezioni del 25 settembre. Obiettivo riportare Mario Draghi a Palazzo Chigi. Renzi sembra andare oltre: "se ci sarà un problema nel prossimo Governo cercheremo di dare una mano come abbiamo fatto con il governo Draghi".

Un "matrimonio" politico sancito in rete a colpi di post sui social, senza alcuna presentazione ufficiale, senza nessuna fotografia dei due contraenti. L' unica immagine, anch'essa diffusa in rete, è quella dell'effige elettorale che sarà sulla scheda - metà blu, metà bianca - con sopra, i simboli di Azione e Italia Viva, e al centro, grande, la scritta Calenda.

Altri sviluppi Altri sviluppi Energia, tasse straordinarie sui maxi profitti Questo contenuto è stato pubblicato il 11 ago 2022 Consumatori schiacciati dal peso delle bollette e utili miliardari per le grandi società. Alcuni Paesi hanno deciso di tassare i profitti eccezionali.

Contenuto esterno

Renzi, su Facebook, si rivolge direttamente ai suoi potenziali elettori: "abbiamo deciso di provarci. Il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità: non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento persone di qualità". Quindi lancia un appello ai suoi: "dico alla comunità di Italia Viva: adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l'Italia dai sovranisti e dai populisti".