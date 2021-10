Grande manifestazione antifascista a Roma

Bandiere e palloncini in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

No" ai fascismi e alla violenza, "sì" al lavoro, alla sicurezza, ai diritti. I sindacati Cgil, Cisl e Uil, e con loro il centrosinistra, sono scesi in piazza per dar vita a una grande manifestazione democratica e antifascista. Uniti perché l'assalto "squadrista" alla sede della Cgil di sabato scorso è considerato un attacco a tutto il sindacato confederale, al mondo del lavoro e alla democrazia.

Per Roma è stato un altro giorno di grande mobilitazione che partita dai sindacati, si è estende a partiti e associazioni. E la piazza non è una piazza qualunque, ma il luogo simbolo delle grandi manifestazioni: piazza San Giovanni. I sindacati hanno chiamato all'appuntamento i cittadini e tutte le forze "sane" del Paese, sotto lo slogan "Mai più fascismi", e la risposta è stata forte.

Il giorno dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, e alla vigilia del ritorno alle urne per i ballottaggi per la scelta del sindaco, tra cui Roma e Torino, per i sindacati ma anche per il centrosinistra quella di sabato non ha voluto però essere una manifestazione politica. Lo ha rimarcato lo stesso numero uno della Cgil, Maurizio Landini, respingendo l'accusa di volersi in qualche modo "intromettere" nelle elezioni.

Dopo l'attacco di sabato scorso, ripete, c'era bisogno di "una risposta immediata". Per respingere la violenza fascista e unirsi attorno ai principi e ai valori della Costituzione e al lavoro.

Le considerazioni sulla manifestazione del nostro corrispondente a Roma.

