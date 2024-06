Fratelli d’Italia nella bufera a causa di affermazioni razziste e antisemite

Una giornalista di Fanpage si è finta militante di Gioventù Nazionale (GN) – questo il nome del movimento giovanile del partito della premier italiana Giorgia Meloni – ed è riuscita a infiltrarsi e partecipare a riunioni, incontri a porte chiuse e assemblee politiche dalle quali è emerso che i simpatizzanti non hanno freni. Insulti a persone di colore ed ebree o a quelle affette da handicap, espressi a voce o scritti in diverse chat rivolti anche ai membri del loro stesso partito. È il caso, per esempio, della senatrice Ester Mieli, ex portavoce della comunità ebraica di Roma ed eletta in Parlamento. In un video si sente la presidente del GN Pinciano (un quartiere di Roma) Flaminia Pace dire, divertita, che dopo aver mancato di rispetto alla comunità ebraica in privato, ha scritto un comunicato di elogio dell’operato di Mieli.

Link della primaCollegamento esterno e della secondaCollegamento esterno puntata dell’inchiesta “Gioventù Meloniana”.