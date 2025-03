Fantozzi compie 50 anni e arriva al Filmpodium di Zurigo

Il fermoimmagine di una scena del film. DR

Seguirà la proiezione - sottotitolata per la prima volta in tedesco - un confronto col pubblico a cura dell'Istituto Italiano di Cultura.

Keystone-ATS

A cinquant’anni esatti dalla sua uscita nelle sale, il ragionier Fantozzi, reso celeberrimo dall’attore genovese Paolo Villaggio, arriverà domani sera al Filmpodium di Zurigo. La proiezione sarà in italiano, ma per la prima volta con sottotitoli in tedesco.

Fantozzi è una delle maschere cinematografiche italiane più note della seconda metà del secolo, e forse la più completamente italiana, quasi del tutto priva di connotazioni regionali. Paolo Villaggio traccia un ritratto spietato del piccolo potere nel mondo aziendale italiano degli anni ’70 e non solo.

Il segreto di Fantozzi è che ogni italiano, in qualche momento della sua vita, è stato Fantozzi: e questo fa parte della difficoltà dello spiegarne la grandezza all’estero. Ci proverà, nel confronto col pubblico a cura dell’Istituto Italiano di Cultura, che seguirà la proiezione del film, Raffaele Alberto Ventura, autore, fra l’altro, di “Teoria della classe disagiata” (minimum fax, 2017). Il dibattito sarà moderato da Francesco Ziosi.