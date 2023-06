Eternit, Schmidheiny condannato a 12 anni

Parenti delle vittime davanti al palazzo di giustizia di Torino durante il primo processo del 2015. Keystone / Alessandro Di Marco

L'industriale svizzero Stephan Schmidheiny è stato condannato a 12 anni di carcere per le morti legate all'amianto, il reato è stato derubricato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo.

Questa la sentenza in Corte d'Assise a Novara del processo Eternit bis per la morte di 392 persone vittime dell'esposizione al minerale nel territorio di Casale Monferrato. Schmidheiny è stato condannato anche a pagare 50 milioni di euro di risarcimento al Comune di Casale, 30 milioni allo Stato italiano e centinaia di milioni ai familiari delle vittime.

Nei confronti dell'imprenditore svizzero i pubblici ministeri Gianfranco Colace e Mariagiovanna

Compare avevano chiesto l'ergastolo. Gli avvocati della difesa, Astolfo Di Amato e Guido Carlo Alleva, avevano chiesto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" per mancanza di prova sul nesso di causalità, e in seconda battuta "perché il fatto non costituisce reato". La difesa ha già annunciato che farà appello.

Il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi ha commentato la sentenza: " Siamo parzialmente soddisfatti. È stato messo un punto chiaro. Non so se i familiari delle vittime avranno i risarcimenti. Certo è che si è stabilito che chi poteva intervenire sapeva e non l'ha fatto".

"Finalmente accanto al nome di Stephen Schmidheiny è comparsa la parola colpevole. Egli è

quindi riconosciuto oggi come criminale colpevole di omicidio colposo aggravato ed è stato condannato a risarcire lo Stato, la città di Casale Monferrato, le organizzazioni sindacali, le

associazioni e le famiglie delle vittime". Lo dice Federico Riboldi, il sindaco di Casale Monferrato, la città piemontese che ha pagato un prezzo altissimo in vite umane, e continua a pagarlo a distanza di decenni dalla messa al bando del minerale che si utilizzava all'Eternit.