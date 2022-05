Ecco dove acquistare una meteorite o un dinosauro

Completo al 55%. Uno dei migliori esemplari di Allosaurus che siano stati mai trovati. @Theatrum Mundi

C'è un "negozio" particolare dove si possono acquistare oggetti favolosi e soprattutto inconsueti. Questo luogo adorato dai milionari e dai collezionisti eccentrici, si chiama Theatrum Mundi e si trova ad Arezzo, in Toscana.

31 maggio 2022

È specie di Wunderkammer ottocentesca o un museo contemporaneo dove si può trovare un po' di tutto. Il Theatrum è nato nel 2014 come una galleria rivoluzionaria, dove l’unico denominatore comune è la meraviglia e lo stupore senza limiti temporali. Lo spazio espositivo, di grande suggestione, occupa un antico teatro affrescato della fine del ‘500.

Il sito aretino presenta una eclettica selezione di oggetti. Si va da straordinari esemplari paleontologici, come dinosauri, fossili e meteoriti, ma si possono trovare anche i miti dell'era attuale, tra cui costumi originali dei film hollywoodiani ed autentiche tute spaziali, testimonianze dell'era delle grandi conquiste del cielo.

Una combinazione unica di archeologia, arte classica e primitiva, e design contemporaneo. Tutto in vendita: "La nostra mission - scrive il prioritario Luca Cableri - è trovare l’introvabile, oggetti unici che facciano emozionare e impossibili da reperire su google". E per far questo ha sguinzagliato un po' ovunque nel mondo persone alla ricerca di oggetti davvero singolari.

