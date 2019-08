Sono 11 i colpi accertati ma le autorità stanno ora indagando su tutta un'altra serie di episodi analoghi avvenuti in 60 locali del centro-nord d'Italia e all'estero. Uno dei colpi è stato infatti realizzato a Chessy, in Francia, presso il parco divertimenti Disneyland. In tutti e 60 i casi è stata accertata la presenza dei giovani.

Spray al peperoncino e furti in discoteca, arrestati sei giovani 03 agosto 2019 - 21:06 Sei giovani di un'età compresa dai 19 ai 22 anni sono stati arrestati perché presunti membri di una banda di rapinatori. In particolare, il gruppo agiva usando spray al peperoncino in locali pubblici approfittando poi della confusione per rubare quanto possibile. Il fatto più grave che è loro imputato è avvenuto nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo lo scorso dicembre. Nella calca erano morte sei persone. I giovani sono accusati di omicidio preterintenzionale, lesioni personali, associazione a delinquere finalizzata alla rapina e a furti con strappo, hanno comunicato sabato le autorità italiane. La banda di giovanissimi avrebbe provocato la strage nella discoteca di Corinaldo (in provincia di Ancona) durante un concerto di Sfera Ebbasta, l'8 dicembre 2018. Nella calca morirono 6 persone e altre 59 rimasero ferite. Secondo gli investigatori, il gruppo formato da giovani residenti nel modenese riusciva a mettersi in tasca circa 15'000 euro al mese. Durante i colpi ognuno aveva il suo preciso ruolo: chi distraeva, chi stappava le collane o bracciali, chi ancora nascondeva la refurtiva. Poi una volta fuori dal locale il mucchietto d'oro veniva raccolto e portato in un compro-oro in Emilia che lo scambiava per soldi. Quest'ultimo, è anch'egli arrestato, accusato di ricettazione. Sono 11 i colpi accertati ma le autorità stanno ora indagando su tutta un'altra serie di episodi analoghi avvenuti in 60 locali del centro-nord d'Italia e all'estero. Uno dei colpi è stato infatti realizzato a Chessy, in Francia, presso il parco divertimenti Disneyland. In tutti e 60 i casi è stata accertata la presenza dei giovani.