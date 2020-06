Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Conte è stato ascoltato per oltre due ore; secretato il passaggio in cui ha riferito della colloquio del 7 giugno con Al Sisi. Keystone / Angelo Carconi

Ascoltato giovedì dalla commissione d'inchiesta su Giulio Regeni, il premier italiano Giuseppe Conte ha riferito di aver chiesto al presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi una "manifestazione tangibile di volontà" di far luce sul caso del giovane ricercatore rapito, torturato e ucciso nel 2016. Intanto si alzano di tono le polemiche sui rapporti che Roma continua a intrattenere, nonostante tutto, con il Cairo: l'Egitto è passato da 42esimo a primo acquirente di materiale bellico italiano.

In un colloquio telefonico lo scorso 7 giugno –del quale Conte ha riferito i contenuti, chiedendo però di secretare questa parte del suo intervento in Commissione per correttezza verso il capo di Stato straniero- Al Sisi avrebbe dichiarato "disponibilità a collaborare". Un nuovo incontro tra magistrati italiani ed egiziani -il dodicesimo- è in programma il 1° luglio.

Il premier italiano difende la scelta di "intensificare" le relazioni con l'Egitto e non interromperle, come strumento per ottenere risultati. In ogni occasione "ho sollevato" il caso Regeni, assicura, e il governo ha fatto "puntuale e costante richiesta" di ottenere le "rogatorie" necessarie ai rinvii a giudizio delle cinque persone indagate in Italia per il "barbaro assassinio".

"Mantenere un'interlocuzione costante" "permette di esigere rispetto" degli impegni. "Confrontarsi non è giustificare e dimenticare ma cercare di influire". Inoltre, il Cairo ha un ruolo cruciale in Libia e Siria, nella lotta al terrorismo e nella gestione dei flussi migratori: quella che l'Italia intrattiene, ha detto, non è una "mera collaborazione economica".

Nel servizio RSI, le voci di Conte, del portavoce di Amnesty International Riccardo Noury e del padre di Giulio Regeni, Claudio.