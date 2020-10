Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Un'immagine colta nel canton Ticino. Keystone / Alessandro Crinari

Il maltempo ha colpito l'Italia settentrionale e il sud-est della Francia, dove l'allerta rossa è cessata, ma la tempesta Alex ha lasciato dietro di sé uno scenario di distruzione in molti comuni. Toccata anche la Svizzera.

Ponti crollati, case e strade spazzate via dalla furia delle acque, villaggi isolati dal mondo e due vittime già confermate. Si è svegliato in uno scenario di devastazione il dipartimento delle Alpi Marittime in Francia.

Nelle zone francesi più colpite in una decina di ore sono caduti più di 500 millimetri di pioggia, ossia l'equivalente di un anno di precipitazioni, fanno sapere da MétéoFrance. Il resto l'ha fatto la morfologia della regione con le sue valli strette. I fiumi Roia, Vesubia e Tinea sono straripati, superando record secolari. Vari comuni sono rimasti completamente isolati, mentre 21’000 famiglie hanno trascorso la notte senza corrente. Stamattina ancora 11’000 utenze erano prive di elettricità e a Saint-Martin-Vésubie il Vesubia ha portato via un ponte.

Almeno due persone sono morte nei nubifragi e nelle inondazioni: due corpi sono infatti stati ritrovati, scrive sul suo sito Le Figaro. Fra i dispersi nella zona anche una coppia, che si era rifugiata sul tetto della sua casa, ormai circondata dalle onde. In poco tempo l'edificio è stato spazzato via dai flutti. I due sono dispersi, come anche due pompieri che si trovavano su una strada che ha ceduto a lato di un fiume e in acqua. È stato invece ritrovato vivo uno dei dispersi ufficiali, un gendarme. I dispersi 'accertati' sono ora sei, mentre ce ne sono tre presunti.

Paura in Norditalia, 11 dispersi e un vigile del fuoco morto in Val d’Aosta

Le forti piogge hanno colpito duramente anche il Norditalia, dove in particolare resta critica la situazione in Piemonte. A Limone Piemonte il torrente Vermegnano è esondato invadendo la località turistica che è ora isolata. A Garessio e Ceva è esondato il Tanaro, mentre nel Vercellese a Borgosesia l’onda di piena del Sesia ha raggiunto gli 8,54 metri e ha causato esondazioni diffuse, un uomo è finito inoltre con la sua auto nel fiume e risulta tuttora disperso. Più vicino al confine con la Svizzera italiana nel Verbano Cusio Ossola vengono segnalati allagamenti a Mergozzo e a Candoglia. Disagi anche nel Biellese, dove si registrano frane e blackout. In provincia di Novara la protezione civile resta in massima allerta e a destare preoccupazione è il livello del fiume Ticino, ma anche quello del Lago Maggiore, a meno di 3 metri sotto la quota di esondazione. In tutta la regione sono undici le persone che risultano ancora disperse di cui 10 nel cuneese, su cui si stanno facendo verifiche tra il versante italiano e quello francese.

Più a ovest un vigile del fuoco volontario di Arnad, nella bassa Valle d'Aosta, è morto a causa del maltempo. Secondo quanto si è appreso una pianta gli è crollata addosso durante un intervento di soccorso nel paese. In tutta la regione, con un’allerta idrogeologica arancione, sono segnalate problematiche legate alle intense precipitazioni: sulla strada regionale della valle del Lys è crollato il ponte di Gaby.

In Lombardia sono stati oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia a causa di alberi caduti o pericolanti e allagamenti di scantinati per via delle condizioni atmosferiche delle ultime ore, caratterizzate da consistenti piogge e forte vento. Osservati speciali i fiumi Seveso e Lambro che in passato sono spesso usciti dagli argini.

Venezia, la prima del Mose

A Venezia sono emerse per la prima volta dall'acqua le barriere del Mose, l'opera a difesa della città lagunare. L'alta marea per ora si trova ancora sotto il metro, ma sulla città ha iniziato a piovere e c'è un forte vento di scirocco. L'arrivo della perturbazione è in ritardo rispetto ai tempi previsti, ma le condizioni meteo-marine stanno peggiorando. Il Centro maree del Comune ha rivisto la previsione del picco di acqua alta a 125 centimetri, rispetto ai 130 iniziali, verso mezzogiorno.

Le 58 paratoie mobili del Mose si sono sollevate in un'ora e 17 minuti. L'inizio delle operazioni è avvenuto alle ore 8.35 e si è completato alle 9.52. Grazie alla loro entrata in funzione, almeno per ora Piazza San Marco evita il fenomeno dell'acqua alta ed è all'asciutto.

Il servizio del telegiornale:





Danni anche in Svizzera

La forte pioggia che si sta abbattendo con venti tempestosi nel nostro Paese sta causando disagi in particolare nella Svizzera centrale, dove sono straripati diversi torrenti. L'autostrada A2 tra Beckenried e Erstfeld è stata chiusa nelle prime ore della notte e lo sarà fino al pomeriggio. In zona il fiume Reuss minaccia di straripare soprattutto in zona Attinghausen. Il traffico è deviato via A13 sull’asse del San Bernardino.

Anche i passi Furka, Lucomagno, Novena, Oberalp, S. Bernardino, San Gottardo e Sempione e sono chiusi per motivi di sicurezza. Per precauzione, nel Canton Uri, i camion e le auto che erano parcheggiati in vari parcheggi sono stati evacuati. Nel Centro di traffico intenso di Erstfeld, 120 camionisti sono stati svegliati e, d'intesa con la Polizia cantonale ticinese, hanno chiesto di proseguire il viaggio.

Sulla situazione in Svizzera, ecco il servizio del telegiornale:





tvsvizzera.it/fra con RSI