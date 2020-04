Erano chiuse in casa le centinaia di migliaia di persone che in un altra situazione avrebbero manifestato a Roma. Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha visitato l'altare della Patria in forma quasi privata. Da solo e con la mascherina ha percorso la scalinata ed ha reso onore al milite ignoto. Un trombettiere dei Carabinieri ha suonato il Silenzio davanti a una piazza vuota.

Le Frecce tricolori in volo sopra la capitale e le note di Bella ciao, risuonate dai balconi e dalle finestre, non sono mancati. Il 75esimo Anniversario della Liberazione è stato però vissuto in modo molto diverso dai precedenti a causa della pandemia di coronavirus.

L'Italia, a causa della pandemia di coronavirus, ha celebrato in modo anomalo il 75esimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Vediamo come nel servizio della Radiotelevisione svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Italia, Anniversario della Liberazione in quarantena 25 aprile 2020 - 21:00 L'Italia, a causa della pandemia di coronavirus, ha celebrato in modo anomalo il 75esimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Vediamo come nel servizio della Radiotelevisione svizzera. Le Frecce tricolori in volo sopra la capitale e le note di Bella ciao, risuonate dai balconi e dalle finestre, non sono mancati. Il 75esimo Anniversario della Liberazione è stato però vissuto in modo molto diverso dai precedenti a causa della pandemia di coronavirus. Erano chiuse in casa le centinaia di migliaia di persone che in un altra situazione avrebbero manifestato a Roma. Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha visitato l'altare della Patria in forma quasi privata. Da solo e con la mascherina ha percorso la scalinata ed ha reso onore al milite ignoto. Un trombettiere dei Carabinieri ha suonato il Silenzio davanti a una piazza vuota. Alla vigilia, il capo della Stato ha e ricordato Liberazione e la fine della "follia" nazifascista, parti della storia della Repubblica che ne costituiscono una "riserva etica, di straordinario valore civile e istituzionale". Un'energia che secondo il presidente più servire anche in questo momento difficile. Parlando delle odierne preoccupazioni degli italiani il capo dello Stato ha elogiato i combattenti della "prima linea" che oggi sono medici, infermieri, operai e quanti stanno facendo andare avanti il Paese. Tutte questi cittadini "manifestano uno spirito che onora la Repubblica e rafforza la solidarietà della nostra convivenza, nel segno della continuità dei valori che hanno reso straordinario il nostro Paese". E se decenni orsono l'Italia ha superato ostacoli che sembravano insormontabili", oggi "la nostra peculiarità nel saper superare le avversità deve accompagnarci anche nella dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite".