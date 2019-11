Antonio Nesci, detenuto al 41 bis nel carcere di Viterbo, per effetto della decisione della massima istanza giudiziaria italiana, è stato immediatamente scarcerato, mentre Raffaele Albanese, che si trovava agli arresti domiciliari, è tornato in libertà.

I due erano stati arrestati nell'agosto del 2014 in Calabria nell'ambito dell'operazione helvetia, che aveva permesso di scovare la cosca turgoviese, operativa da 40 anni. All'origine delle indagini, un filmato di un vertice mafioso avvenuto in un bar vicino a Frauenfeld.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cosca di Frauenfeld, annullata condanna di un presunto boss 29 novembre 2019 - 20:54 La prima sezione della Corte di Cassazione italiana ha annullato venerdì, senza rinvio, la condanna a 14 anni di reclusione emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria per il reato di associazione mafiosa a carico di Antonio Nesci, accusato di appartenere alla cosiddetta cosca 'ndranghetista di Frauenfeld. Con Nesci, individuato dagli inquirenti come "capo e promotore dell'associazione", era stato anche condannato a 12 anni di carcere, Raffaele Albanese (75). I due erano stati arrestati nell'agosto del 2014 in Calabria nell'ambito dell'operazione helvetia, che aveva permesso di scovare la cosca turgoviese, operativa da 40 anni. All'origine delle indagini, un filmato di un vertice mafioso avvenuto in un bar vicino a Frauenfeld. Venerdì la Cassazione italiana ha ritenuto insufficienti gli elementi di prova, annullando la sentenza di secondo grado. Antonio Nesci, detenuto al 41 bis nel carcere di Viterbo, per effetto della decisione della massima istanza giudiziaria italiana, è stato immediatamente scarcerato, mentre Raffaele Albanese, che si trovava agli arresti domiciliari, è tornato in libertà.