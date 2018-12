Per il razzismo nei confronti del senegalese ma anche per cori discriminatori di stampo "territoriale" indirizzati ai napoletani, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare il club dell'Inter con due gare in casa da disputare a porte chiuse più una terza con l'ingresso vietato ai soli tifosi della curva.

"Non si può morire per una partita", ha dichiarato su twitter il ministro degli interni italiano Matteo Salvini, che ha promesso convocherà "al Viminale i responsabili di tifoserie e società di serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza”.

Un tifoso dell'Inter è morto a Milano in seguito agli scontri che si sono verificati mercoledì sera all'esterno dello stadio di San Siro prima della partita tra Inter e Napoli, match che sta facendo discutere anche per i cori razzisti della tifoseria di casa.

