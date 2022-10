Al via la nuova legislatura in Italia: La Russa presidente del Senato

È toccato a Liliana Segre, superstite dell’Olocausto, ad inaugurare la nuova legislatura a guida Fratelli d’Italia, partito che affonda le sue radici nel postfascismo. Keystone / Alessandro Di Meo

In Italia ha preso il via ufficialmente, alle 10 di giovedì mattina, la XIX Legislatura. Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato italiano al primmo scrutinio con 116 voti (su una maggioranza di 104), la presidenza della Camera dei deputati è tuttora in corso ma secondo gli espoerti, il presidente dovrebbe essere eletto solo venerdì.

Il nuovo Parlamento si è insediato, per la prima volta dopo il taglio del numero dei parlamentari (ora 400 deputati, 200 senatori e 6 a vita), e ha proceduto con i primi fondamentali passi per rendere possibile anche la formazione del Governo, vale a dire l’elezione dei presidenti delle due Camere. Un’operazione che ha messo in evidenza tutte le difficoltà e le tensioni interne alla maggioranza di centrodestra per arrivare a un accordo. Un brutto segnale in vista della composizione del prossimo Esecutivo.

La seduta della Camera dei deputati che ha anticipato di 30 minuti quella del Senato, è stata aperta dal presidente provvisorio della Camera Ettore Rosato, ma la procedura per l’elezione del presidente necessiterà verosimilmente più scrutini ed è attesa per venerdì. Giovedì si tengono tre votazioni: nella prima c'è stato un nulla di fatto e nessuno ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, i due terzi dei componenti dell'Assemblea, per far scattare l'elezione. La seconda votazione sarà convocata alle 14 e la terza alle 17.

Liliana Segre e i lavori del Senato

Oggi però gli occhi erano tutti puntati sul Senato, dove a dirigere i lavori - iniziati alle 10.30 - è Liliana Segre, superstite dell’Olocausto, finita nei campi di sterminio a causa delle leggi razziali del 1938: "Oggi sono particolarmente emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva. In questo mese di ottobre, nel quale cade il centenario della marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio a me assumere momentaneamente la Presidenza di questo tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica." Così ha iniziato il suo discorso inaugurale Liliana Segre.

Segre che ha poi continuato legittimando l'esito delle votazioni: "Le elezioni del 25 settembre hanno visto - come è giusto che sia - una vivace competizione tra i diversi schieramenti che hanno presentato al Paese programmi alternativi e visioni spesso contrapposte. Il popolo ha deciso: è l’essenza della democrazia. La maggioranza uscita dalle urne ha il diritto-dovere di governare; le minoranze hanno il compito altrettanto fondamentale di fare opposizione".

È toccato poi proprio a Liliana Segre a proclamare il presidente del Senato, Ignazio Benito Maria La Russa, storico militante del Movimento sociale italiano, fondatore di Fratelli d’Italia, il prescelto alla carica da Giorgia Meloni.

Alla fine del suo discorso l’aula del Senato le ha tributato un lungo applauso.

(Notizia in aggiornamento).