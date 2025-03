È morto a 103 anni l’inventore del Cynar

Altri sviluppi Più voce ai Cantoni sui premi delle assicurazioni malattia Questo contenuto è stato pubblicato al I Cantoni devono essere più coinvolti sull'approvazione dei premi di cassa malati proposti sul loro territorio. Approvata una modifica della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie. Di più Più voce ai Cantoni sui premi delle assicurazioni malattia

Industria elvetica torna verso l'ottimismo
Il morale delle industrie in Svizzera ha conosciuto un leggero miglioramento in febbraio, ma non tanto da far mirare a una crescita del fatturato a breve termine. La fiducia rimane alta nel terziario, nonostante una leggera perdita di slancio.

FIFA, Blatter "abbastanza forte per deporre" al processo d'appello
Il processo d'appello per sospetta truffa contro l'ex presidente della Federazione internazionale di calcio (FIFA) Joseph Blatter e l'ex numero uno dell'Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) Michael Platini è iniziato oggi a Muttenz.

Addio a Eleonora Giorgi
La celebre attrice italiana ("Borotalco", "Sapore di mare 2", "Compagni di scuola" e molto altro) si è spenta all'età di 71 anni. Aveva un tumore al pancreas.

Mister Prezzi, piattaforme internet e UBS al centro delle attività nel 2025
Con oltre 800 dossier trattati, tra cui poco meno di 400 a titolo di raccomandazioni, il 2024 si è concluso ancora una volta con un numero record di casi per il sorvegliante dei prezzi.

La Banca nazionale svizzera fa un utile di 80,7 miliardi nel 2024
La Banca nazionale svizzera (BNS) ha realizzato un utile di 80,7 miliardi di franchi nel 2024, secondo i risultati definitivi pubblicati oggi. Nel 2023 aveva registrato una perdita di 3,2 miliardi. Alla Confederazione sarà distribuito un miliardo, ai Cantoni due.

Le misure contro le firme false stanno avendo effetto
Le misure per impedire la raccolta di firme false per le iniziative popolari stanno apparentemente avendo effetto. Secondo il cancelliere della Confederazione Viktor Rossi, il numero di firme sospette è in calo.

Non ci sono abbastanza uova svizzere per l'aumento della domanda
Quest'anno non ci sono abbastanza uova svizzere per soddisfare l'aumento della domanda. Tuttavia, i consumatori non devono preoccuparsi per la Pasqua: il deficit dovrà essere semplicemente coperto dalle importazioni.

Conferenza internazionale sulla Palestina il 7 marzo a Ginevra
La prossima Conferenza internazionale di Ginevra sulla situazione dei civili nei territori palestinesi occupati da Israele si terrà il 7 marzo. È la quarta conferenza sul tema, dopo quella del 2014, che ha riunito circa 125 Stati.