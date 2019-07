Per questi lavori il governo italiano ha già stanziato 60 milioni di euro. Per gestire le eventuali emergenze è stato creato un gruppo di lavoro in seno alla Regio Insubrica e sarà messo a punto un piano con le possibili soluzioni alternative in caso futuri turbamenti rilevanti alla viabilità sulla Statale 34.

al prossimo anno poi apriranno i cantieri veri e propri per la costruzione di due gallerie paramassi ubicate nei punti più critici della Statale, molto frequentata dai frontalieri e che periodicamente subisce interruzioni a causa di frane, nel territorio comunale di Cannobio: una lunga 250 metri in direzione di Cannero e una di 150 metri poco dopo il valico doganale di Valmara/Madonna di Ponte, in località San Barolomeo.

In determinati orari, è stato precisato, potranno esserci chiusure parziali del traffico per agevolare i lavori o circolazioni alternate su un’unica corsia di marcia. Ma il loro impatto dovrebbe essere limitato.

