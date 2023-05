Si capovolge una barca sul Lago Maggiore, quattro morti

Le operazioni di ricerca dei dispersi sono andate avanti tutta la notte. Keystone

Una barca con a bordo 25 persone si è ribaltata domenica a causa di un'improvvisa tromba d'aria sul Lago Maggiore. Quattro persone hanno perso la vita.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2023

La tragedia è avvenuta intorno alle 19:30 all'altezza di Lisanza, una frazione di Sesto Calende. Stando a quanto riportato dal portale Luino Notizie, l'imbarcazione era stata presa a noleggio per un compleanno. A bordo vi erano 23 persone, per la maggior parte straniere, e due membri dell'equipaggio.

Stando alle prime informazioni, la barca si è ribaltata a causa di una tromba d'aria quando si trovava a qualche centinaio di metri dalla riva.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con gli specialisti del soccorso acquatico, gli aerosoccorritori e il nucleo sommozzatori di Milano, coadiuvati da diversi mezzi.

Ventun persone sono riuscite a mettersi in salvo. Cinque di loro sono state ricoverate in ospedale. Non c'è invece stato nulla da fare per altre quattro. Le operazioni di soccorso sono andata avanti tutta la notte e il corpo dell'ultima persona dispersa è stato ritrovato lunedì mattina.

Contenuto esterno #Varese, imbarcazione ribaltata nel lago Maggiore: recuperato il corpo senza vita della quarta persona, l’ultima delle quattro segnalate come disperse. Concluse le operazioni di ricerca da parte dei #vigilidelfuoco, inizia il recupero dell'imbarcazione [#29maggio 8:00] pic.twitter.com/NZAcdBe77r — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 29, 2023