Sequestrate in Italia cinque auto di lusso con targhe svizzere

Una delle auto sequestrate è una Lamborghini Huracán. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

La Guardia di finanza di Gallarate ha sequestrato cinque veicoli di lusso (due Porsche, una Mercedes, una Lamborghini e una McLaren) con targhe svizzere.

I militi della Guardia di finanza di Gallarate (Varese) hanno sequestrato cinque auto di lusso con targhe svizzere per un valore di circa 800’000 euro. I veicoli in questione, ritenuti di contrabbando, erano in uso a società di autonoleggio che operano nel Gallaratese.

L’indagine è stata avviata con l’analisi delle auto di lusso che circolano nel territorio di competenza al fine di verificare se fossero stati rispettati gli adempimenti doganali e quelli previsti dal codice della strada. Dagli elementi raccolti dalle pattuglie è emerso che per le autovetture sequestrate (Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4S, Mercedes Classe G63 AMGV8, Lamborghini Huracán e McLaren 570S), le società di autonoleggio che le possedevano non hanno presentato nulla alla dogana di competenza.

I veicoli quindi circolavano in totale evasione dei diritti di confine, quantificati in oltre 250’000 in totale. Trattandosi quindi di contrabbando aggravato, le auto sono state sequestrate e i responsabili denunciati alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese) per violazioni delle Leggi doganali.

