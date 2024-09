Lugano e Como a duello: qual è la meta turistica migliore?

Parco Ciani, nel cuore della città di Lugano. Keystone / Ti-Press / Benedetto Galli

Lugano e Como si assomigliano, per la presenza del lago, per il fatto di essere attorniate delle montagne, per le attività e le escursioni che si possono svolgere. Eppure, le due città stanno conoscendo due destini ben diversi: Como è invasa dai turisti, Lugano naviga a vista.

Lugano e Como sono simili addirittura, incredibile ma vero, anche nei prezzi. Per un soggiorno di 2 giorni a Lugano abbiamo speso 60 franchi in più, 30 franchi al giorno.

Eppure, come detto, le due città stanno conoscendo, soprattutto in questo 2024 due destini ben diversi: Como è invasa dai turisti, Lugano naviga a vista.

Con l’aiuto di due esperti che testano e certificano strutture turistiche, abbiamo trascorso due giorni in ciascuna città, valutato ristoranti, camere d’hotel, parchi cittadini, centri storici, passando per stazioni ferroviarie, funicolari e battelli. Obiettivo? Capire perché i turisti sembrano preferire nettamente la città sul Lario!

Siamo riusciti a svelare il mistero? Solo in parte, la nostra sfida è stata in equilibrio fino alla fine, ed è terminata 5 a 4 in favore di Como.

Quindi se a livello di attrazioni, ristorazioni e accoglienza Lugano tiene testa alla vicina Como, cosa fa la differenza? È tutta una questione di promozione? Di come Como ha saputo sfruttare al meglio le occasioni che le si sono presentate, come l’acquisto da parte di George Clooney di una villa sulle sponde del Lario, trasformando progressivamente il lago di Como in un brand conosciuto internazionalmente?

Questi temi sono stati al centro del dibattito tra Michele Foletti, sindaco di Lugano, Massimo Boni, direttore di Lugano Region e Alessandro Rapinese, sindaco di Como.

In studio sono emerse perplessità e critiche per entrambi i fronti. Lugano, il turismo lo vuole veramente? E fa abbastanza per attirare visitatori? Al contrario, Como non starà spingendo troppo? Non starà svendendo territorio e qualità di vita dei residenti, in nome del turismo?

Con l’ultimo servizio presentato nel corso della serata, dedicato alle gite in battello a Bellagio e Morcote, abbiamo avuto un assaggio concreto di cosa possa significare over turismo. Como vuole veramente continuare in queste direzione? Per Lugano potrebbe essere un modello da seguire? Le reazioni dei due sindaci non sono mancate.