La Svizzera è il terzo Paese in cui l'Italia paga più pensioni

Ogni anno Roma versa circa 110 milioni di euro a pensionati e pensionate italiane residenti nella Confederazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 ottobre 2023 - 16:10

tvsvizzera.it/mar/agenzie

L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) eroga all'estero circa 400'000 trattamenti pensionistici all'anno, per oltre un miliardo di euro in circa 160 Paesi. La Svizzera è ai primi posti per quanto riguarda il numero di persone che ricevono una pensione dall'Italia e per la somma totale versata.

I pensionati e le pensionate residenti in Svizzera che hanno diritto a una rendita italiana ricevono infatti circa 110 milioni di euro all'anno. Solo in Portogallo (153 milioni) e in Spagna (126 milioni) l'INPS versa di più.

Sono alcuni dei dati presentati durante l'incontro "Italia delle partenze e dei ritorni - i pensionati migranti di ieri e di oggi" organizzato martedì a Roma dall'INPS e dalla Fondazione Migrantes.

I flussi in senso inverso – ovvero le pensioni svizzere versate in Italia – sono naturalmente ben più importanti vista la storia dell'emigrazione verso la Confederazione. L'INPS eroga infatti ogni anno a quasi 300'000 persone circa due miliardi di euro di pensioni maturate in Svizzera. Emblematico il caso della provincia di Avellino: sui 38 milioni erogati, 22 milioni provengono dalla Svizzera, ha spiegato il deputato del PD e storico delle migrazioni Toni Ricciardi.