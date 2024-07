Indemini, un lembo di terra svizzera in Italia

Vi proponiamo a partire da questo contributo un breve viaggio in una Svizzera sconosciuta. Non tanto per i luoghi in sé (alcuni sono davvero turisticamente molto noti) quanto per la loro storia o per una loro peculiare caratteristica.

Vi portiamo a Indemini in Ticino, a Gondo in Vallese e a Samnaun nei Grigioni. I tre villaggi condividono una caratteristica particolare: tutti i tre sono politicamente svizzeri da sempre ma geograficamente appartengono alle nazioni vicine, Italia (Indemini e Gondo) e Austria (Samnaun).

Nonostante questa caratteristica comune, c’è un aspetto curioso, quello linguistico, dove l’evoluzione è stata per i tre villaggi completamente diversa. Se a Indemini si parla italiano come nei comuni limitrofi italiani, a Gondo non c’è stata contaminazione e si continua a parlare unicamente lo svizzero tedesco. Questo nonostante Gondo sia sul confine con l’Italia e Domodossola resti un centro di riferimento (25 chilometri da Gondo). A Samanun, per contro, il romancio ha lasciato il passa all’alto tedesco bavarese (caso unico in Svizzera): gli abitanti non parlano ormai da tempo il romancio e non sono stati contaminati dallo svizzero tedesco. Vedremo il perché.

I tre villaggi condividono diverse caratteristiche ma differiscono in molti altri aspetti. Per conoscerli abbiamo fatto un viaggio in questi tre villaggi atipici. Oggi iniziamo con Indemini in Ticino.