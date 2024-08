Fermato alla frontiera con 121 cellulari rubati

Altri sviluppi

Acciuffati ladri di e-bike tra Svizzera e Italia

Questo contenuto è stato pubblicato al L’uomo si trova in detenzione preventiva da oltre un mese, dopo essere stato bloccato su un treno diretto in Lombardia. Le forze dell’ordine, si legge in una notaCollegamento esterno, hanno identificato anche altre tre persone. Si muovevano come normali pendolari. Le biciclette elettriche sottratte sono in totale 25, per un valore di 100 mila franchi. Già lo scorso anno…

