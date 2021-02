Scattano le nuove regole per entrare in Svizzera

Lavoratori frontalieri e chi proviene dalle regioni che confinano con la Svizzera sono esentati dalle nuove misure. Keystone / Alessandro Crinari

Da oggi vigono nuove disposizioni per varcare il confine. In particolare, può essere necessario compilare un modulo d'entrata e presentare un test PCR negativo. I provvedimenti non toccano i lavoratori frontalieri.

La principale novità consiste nell'obbligo di compilare un modulo d'entrata per facilitare il tracciamento dei contatti.

Le regole valgono per chi viaggia in treno, in autobus e in battello. Sono invece esentati dal compilare il formulario i lavoratori frontalieri, chi proviene da una regione che confina con la Svizzera o chi entra nella Confederazione in automobile per ragioni di transito.

Le persone che nei dieci giorni precedenti la loro entrata in Svizzera hanno soggiornato in un Paese o in una regione considerata a rischio dall'Ufficio federale della sanità pubblica devono inoltre presentare un test PCR negativo e mettersi in quarantena. In Italia sono tre le regioni considerate a rischio: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia e Veneto

Le nuove disposizioni non dovrebbero portare a un'intensificazione dei controlli ai posti di dogana, come richiesto più volte dal Governo cantonale ticinese. Finora, però, le autorità federali non hanno preso decisioni in questo senso.

