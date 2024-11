Bloccati per quasi cinque ore sul treno diretto in Svizzera

Il treno si è guastato pochi minuti dopo la partenza. Keystone

È successo martedì pomeriggio nei pressi della stazione centrale di Milano dove un convoglio TiLo diretto a Locarno ha avuto un guasto tecnico.

tvsvizzera.it/MaMi

Sono state ore concitate per i passeggeri e le passeggere di un treno TiLo partito martedì pomeriggio da Milano Centrale alle 13:43 e diretto verso Locarno, in Svizzera.

Solo pochi minuti dopo il fischio di partenza, il mezzo – con le persone a bordo – si è infatti arrestato per un problema tecnico e non è più ripartito per diverse ore.

“Purtroppo, i primi soccorsi non sono andati a buon fine e il disagio iniziale si è ulteriormente aggravato”, ha riferito la portavoce di TiLo Giorgia Mosimann al quotidiano ticinese LaRegione.

Le persone hanno infatti potuto cambiare convoglio e proseguire su uno di emergenza solo verso le 18:30. Lo scontento tra i passeggeri e le passeggere è stato grande. Una di loro, sempre dalle colonne de LaRegione, ha raccontato: “Siamo bloccati da oltre 4 ore a circa 1 chilometro dalla stazione centrale per un apparente guasto tecnico: nessuno ci ha fatto sapere nulla al momento, nessun annuncio e non ci permettono neppure di utilizzare i bagni”.

Il treno che, come detto, era partito alle 13:43 dalla stazione milanese, alle 13:50 si è bloccato: “Da lì nessuna notizia, nessuno è passato con dell’acqua, o con una spiegazione su come e quando potremo tornare a casa, il simbolo dell’SOS è addirittura disabilitato…”.

“Sarà nostra premura chinarci quanto prima su un’attenta analisi interna per capire cosa non ha funzionato. Mi preme, però, prima di tutto portare le nostre scuse per questo importante disagio”, ha asserito ancora Mosimann.