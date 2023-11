Bernina, interrotta anche la linea ferroviaria

La strada del Passo del Bernina dopo la frana il 26 ottobre 2023. Canton Grigioni.

Non c’è pace per la circolazione in Valposchiavo che dal 26 ottobre è confrontata con la chiusura della strada del Passo del Bernina a causa della frana caduta in località Pisciadel. Sabato mattina è stata interrotta anche la linea ferroviaria.

Stavolta il tratto interessato è quello tra Poschiavo eTirano, dove si è registrato uno smottamento nei pressi di Campascio, in territorio di Brusio. Grossi massi hanno raggiunto i binari e, per motivi di sicurezza, è stata chiusa anche la strada cantonale. L’accesso a Poschiavo da Campocologno rimane possibile per il traffico locale che viene deviato ai Casai.

La Ferrovia retica ha organizzato un servizio di autobus sostitutivi ma ha diffuso un avviso ai viaggiatori per precisare che i mezzi hanno capacità limitata. Le squadre di soccorso e manutenzione sono al lavoro per ripristinare la normale operatività della linea. La durata dell’interruzione è ancora sconosciuta e potrebbe protrarsi fino a domenica.

La circolazione dei treni della RhB era già stata interrotta sabato scorso, 28 ottobre, a causa di una frana tra Poschiavo e Alp Grüm. Intanto per la neve caduta negli ultimi giorni è stata chiusa anche la strada della Forcola di Livigno.

Aggiornamenti sull’evoluzione della situazione sono attesi entro domenica mattina. Già si sa invece che almeno fino a lunedì pomeriggio non ci saranno novità sul fronte della riapertura della strada del passo del Bernina. L’Ufficio tecnico cantonale mira a garantire quanto meno una riapertura parziale. Prima però si dovrà procedere allo sgombero e alla messa in sicurezza della carreggiata, minacciata da ulteriori frane.