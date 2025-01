Rallentamenti sull’alta velocità in Svizzera e in Italia

Il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo del mondo subirà limitazioni anche durante il mese di gennaio 2025. Ti-Press

Con l’anno nuovo, la linea AlpTransit che attraversa il San Gottardo e il collegamento celere Roma-Firenze subiranno degli stop a causa di lavori di manutenzione. Limitazioni anche al Sempione.



A partire da questo mese di gennaio alcune tratte delle linee ferroviarie su cui viaggiano treni ad alta velocità subiranno stop o ritardi sia in Svizzera sia in Italia.

Per quanto concerne il lato elvetico, si tratta della galleria di base del San Gottardo. Dopo la lunga pausa dal 10 agosto 2023 al 2 settembre 2024, in cui sono stati svolti i lavori di ripristino necessari a risanare i binari a causa del massiccio deragliamento di un treno merci, il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo del mondo subirà limitazioni anche durante il mese di gennaio 2025. Più precisamente, gli operai torneranno al lavoro dalla sera del 12 e fino al 25 gennaio.

In questo periodo di tempo, i viaggi tra il nord e il sud della Svizzera, e viceversa, saranno più lunghi di quasi un’ora. “Il traffico viaggiatori è in parte deviato sulla linea panoramica del San Gottardo, con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza – hanno fatto sapere le Ferrovie federali svizzere (FFS) in un comunicatoCollegamento esterno di fine 2024 – mentre quello merci viene in parte spostato su altre linee”.

In sostanza, per andare da Lugano a Zurigo ci si impiegherà tre ore, quattro per arrivare a Basilea e cinque a Losanna.

Ci saranno altri lavori

Questa chiusura non è però collegata all’incidente dell’agosto 2023. Come spiegato dalle FFS, in otto anni dall’inaugurazione del muovo tunnel del San Gottardo “è ora necessario iniziare a sostituire il sistema radio in galleria, che ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita”.

Il sistema radio permette all’esercizio ferroviario, al personale ferroviario, ai servizi di sicurezza e a chi viaggia di comunicare mediante radiotelefonia nelle gallerie ferroviarie. Questi lavori di rinnovo continueranno anche nel 2026 e nel 2027.

Tre mesi di lavori tra Firenze e Roma

Più lungo invece lo stop per lavori di manutenzione sulla linea dell’alta velocità in Italia tra Firenze e Roma iniziati il 7 gennaio e che si protrarranno fino al 4 marzo. La Rete ferroviaria italiana (RFI) ha fatto sapere che i ritardi conseguenti riguarderanno molti tipi di treni: la linea ad alta velocità in primis (Freccia Rossa e Italo), ma anche Intercity e alcuni treni regionali.

Alcuni dei convogli ad alta velocità non effettueranno la fermata di Roma Tiburtina e sono previste variazioni negli orari di diversi treni che partono o passano da Roma Termini.

RFI ha fatto reso notoCollegamento esterno che, per cercare di limitare il più possibile le conseguenze sul servizio, la maggior parte degli interventi verrà concentrata nelle ore notturne.

Collegamenti ridotti anche sulla tratta del Sempione

Non c’è però solo l’alta velocità. Il traffico ferroviario sarà infatti limitato anche sulla tratta frontaliera tra Italia e il Canton Vallese, in Svizzera. Ossia sull’asse del Sempione.

Il disagio è connesso all’ampliamento a quattro metri del corridoio tra Domodossola e Milano, a vantaggio del trasporto merci transalpino. Questi lavori dal lato italiano richiederanno diversi anni durante i quali l’offerta verrà ridotta.

In sostanza, per tutto il 2025, dal lunedì al venerdì, circolerà un treno in meno in entrambe le direzioni tra Basilea-Berna-Milano e Ginevra-Briga-Milano. Nei giorni feriali transiteranno quindi sei treni al giorno in ogni direzione, mentre nel fine settimana l’offerta resta invariata con otto treni.

Come già successo nell’estate del 2024, inoltre, la tratta tra Domodossola e Milano sarà anche quest’anno interamente chiusa al traffico ferroviario dall’8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre. Verranno quindi soppressi tutti i treni EuroCity tra Domodossola e Milano ed è previsto che venga fornito un servizio sostitutivo con autobus, riferiscono le FFSCollegamento esterno.

