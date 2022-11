A che punto è l'accordo fiscale sui frontalieri?

Si sperava che entro la fine del 2022 l'accordo sull'imposizione dei frontalieri potesse essere ratificato dal parlamento italiano. Ma con grandissima probabilità slitterà all'anno prossimo. © Keystone / Gaetan Bally

L'accordo sull'imposizione dei frontalieri è bloccato da mesi a Roma. Berna e il Ticino sono in attesa della ratifica parlamentare italiana. Con il nuovo governo ma suprattutto con il rinnovo di Camera e Senato, l'iter dovrà quasi ripartire da zero.

Martedì 29 e mercoledì 30 novembre il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella sarà in visita ufficiale in Svizzera.

Uno dei temi che saranno affrontati durante la visita di Stato sarà l’accordo fiscale dei frontalieri. L'accordo in verità esiste (è stato parafato già nel 2015) ma la ratifica del Parlamento italiano è slittata più volte con la caduta dei diversi governi, da ultimo quello di Draghi.

Vediamo, alla luce del rinnovo del parlamento a che punto sono i lavori in italia:

Rivisto nel frattempo, l'accordo è stato firmato il 22 dicembre 2020 a Roma Link esternodalla segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Daniela Stoffel, e dall'allora viceministro italiano dell'economia e delle finanze, Antonio Misiani. Va aggiunto che ci sono anche forti resistenze espresse in particolare dai Comuni italiani di confine e dai sindacati.

Il Parlamento elvetico ha dato il definitivo via libera all'accordo italo-svizzero il primo marzo del 2022Link esterno. Ora, sul fronte italiano, bisogna seguire da capo l’iter parlamentare nel nuovo legislativo che si è insediato pochi settimane fa a Roma. Sempre l’ambasciatore italiano Silvio Mignano, ha ricordato che sarà suo compito far pressione a Roma affinché il dossier sia trattato il più velocemente possibile. Anche se comprensibilmente la pratica non è una priorità per il nuovo Governo e per il nuovo Parlamento.

