Citroën 2CV, 70 anni di un'icona 11 febbraio 2018 - 19:30 Compie 70 anni la Citroën 2CV. Vettura di sessantottini e bohémiens, se non fosse un'automobile con motore a scoppio potremmo quasi considerarla precorritrice della mobilità dolce. Nacque come utilitaria per la campagna. La 'Due cavalli' è soprattutto un successo industriale. Il direttore della Citroën Pierre Boulanger, ispirato da un ingorgo di carri agricoli, chiese ai suoi tecnici "una quattro ruote sotto a un ombrello capace di trasportare due contadini e 50 chili di patate a 60 chilometri all'ora". Un'auto che voleva insomma semplice, economica e affidabile: la ricetta giusta per diventare un'icona. La 2CV è fuori produzione da quasi trent'anni.