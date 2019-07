Secondo una dichiarazione della polizia cantonale di Zurigo, le circostanze esatte del reato non sono ancora chiare. La polizia non sa se l'autore del reato era noto alla polizia, ad esempio per le violenze domestiche. Su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA, la polizia - come capita sempre in Svizzera - ha dichiarato che non ci sono ulteriori informazioni su questo reato violento.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Dramma famigliare alle porte di Zurigo 19 luglio 2019 - 12:32 Giovedì sera ad Affoltern am Albis, cittadina di circa 12mila abitanti sita a pochi chilometri a sud di Zurigo, un uomo di 53 anni ha ucciso la moglie 51enne e i due figli, di 7 e 9 anni, prima di suicidarsi. Poco prima delle 21, una donna ha riferito alle forze dell'ordine che la sua collega non si era presentata al lavoro. Recatisi sul posto, gli agenti hanno trovato i quattro cadaveri nell'appartamento di un condominio dove viveva la famiglia. Secondo una dichiarazione della polizia cantonale di Zurigo, le circostanze esatte del reato non sono ancora chiare. La polizia non sa se l'autore del reato era noto alla polizia, ad esempio per le violenze domestiche. Su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA, la polizia - come capita sempre in Svizzera - ha dichiarato che non ci sono ulteriori informazioni su questo reato violento.