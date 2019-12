Diritto d'autore

Caravaggio, il boss e il mercante svizzero Falò, RSI, Maria Roselli e Marco Tagliabue 29 dicembre 2019 - 13:00 A 50 anni dal furto a Palermo de La Natività, nessuno sa dove sia finito il dipinto del Caravaggio. Una pista porta però in Svizzera. La Natività del Caravaggio, la tela più ricercata dalle polizie del mondo, sarebbe infatti stata acquistata da un sedicente mercante d’arte con base in Ticino. La procura di Palermo ha aperto una nuova inchiesta incentrata proprio sul ruolo di questo misterioso personaggio. Il settimanale di approfondimento della Radiotelevisione svizzera Falò ha ripercorso le tappe salienti di un’inchiesta piena di misteri, colpi di scena e nuove speranze. (Documentario disponibile online fino al 15 gennaio 2020)