Putin, se Zelensky è pronto può incontrarmi a Mosca

Keystone-SDA

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che "se è pronto" il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "può venire a Mosca" e incontrarlo. Lo riporta l'agenzia Interfax.

(Keystone-ATS) “Se prevarrà il buonsenso sarà possibile concordare un’opzione accettabile per porre fine” alla guerra in Ucraina, ha aggiunto

“Mi sembra che ci sia una certa luce alla fine del tunnel. Vediamo come si evolve la situazione”, ha dichiarato il presidente russo affermando che Mosca nota “gli appelli” della presidenza Trump e “un sincero desiderio di trovare una soluzione”. “In caso contrario, dovremo risolvere tutti i compiti che ci vengono assegnati con mezzi armati”, ha però dichiarato Putin.

