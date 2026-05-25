Pulmino contro elefante in Uganda, 3 morti e 4 feriti

Keystone-SDA

Almeno tre persone sono morte, ed altre quattro rimaste ferite, dopo che il loro veicolo si è scontrato con un elefante in un parco nazionale nel nord-ovest dell'Uganda, ha riferito lunedì la polizia.

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(Keystone-ATS) Come riporta il quotidiano ugandese The Monitor, l’incidente è avvenuto domenica sera nel Parco Nazionale delle Cascate Murchison, quando il minibus con a bordo cittadini ugandesi, alcuni dirigenti dell’ufficio delle imposte, che viaggiava verso la capitale, Kampala, “ha investito un elefante che stava attraversando la strada e ha successivamente perso il controllo”. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni dell’elefante.

Gli incidenti stradali con fauna selvatica sono comuni in questa nazione dell’Africa orientale. Nel 2024, l’Uganda Wildlife Authority (Uwa) ha stimato che circa tre animali venivano uccisi ogni giorno da veicoli in eccesso di velocità all’interno del Parco Nazionale delle Cascate di Murchison