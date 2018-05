Non sono state concepite per essere mostrate al pubblico, ma secondo gli organizzatori della mostra, il loro valore artistico è evidente.

La collezione dell'Istituto C. G. Jung di Zurigo conta complessivamente 4'500 disegni realizzati da pazienti tra il 1917 e il 1955. Una selezione di questi dipinti è ora in mostra al museo Lagerhaus di San Gallo dedicato all'arte naïf e brutLink esterno .

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

In mostra i disegni dei pazienti di Jung 03 aprile 2018 - 20:42 Oltre 160 disegni realizzati da pazienti dello psichiatra svizzero Carl Gustav Jung (1875-1961) sono esposti fino all'8 luglio al Museo Lagerhaus di San Gallo. Si tratta di una prima mondiale. Secondo Jung, padre della psicologia analitica, il processo terapeutico passava anche attraverso le proprie immagini interiori, con cui il paziente doveva confrontarsi dando loro forma. "Troppo facile andare da un analista e parlarci", soleva dire. La collezione dell'Istituto C. G. Jung di Zurigo conta complessivamente 4'500 disegni realizzati da pazienti tra il 1917 e il 1955. Una selezione di questi dipinti è ora in mostra al museo Lagerhaus di San Gallo dedicato all'arte naïf e brut. Si tratta di opere anonime realizzate da persone curate da Jung nel suo ufficio di Küsnacht, sulle sponde del lago di Zurigo. Non sono state concepite per essere mostrate al pubblico, ma secondo gli organizzatori della mostra, il loro valore artistico è evidente.