In Giappone, lo scoccare della mezzanotte è stato accompagnato dal suono di campane dei templi buddisti, che nei prossimi tre giorni saranno visitati da milioni di persone, le quali pregheranno per fortuna e benessere.

Le emissioni saranno compensate in un progetto in Ruanda volto a ridurre l'abbattimento di alberi per ottenere legno combustibile e proteggere i gorilla di montagna e la salute delle popolazioni locali.

Gli organizzatori dei festeggiamenti di Zurigo, invece, hanno pensato al riscaldamento globale e hanno affidato alla fondazione myclimate il compito di misurare l'impatto in CO2 equivalente dei fuochi, che per la prima volta "saranno del tutto climaticamente neutri"

Con 16 minuti di fuochi d'artificio anziché i consueti 21, le autorità basilesi hanno voluto dare "un segnale in termini di sostenibilità ambientale". Nella città-cantone, ha ricordato la responsabile delle pubbliche relazioni Sabine Horvath, le polveri fini prodotte dallo spettacolo di San Silvestro rappresentano il 2.3% di tutte queste emissioni in un anno.

Zurigo non ridurrà lo spettacolo [in questa immagine d'archivio, i fuochi del 2018] ma ne compenserà le emissioni.

La protezione dell'ambiente ha un influsso anche sui festeggiamenti di San Silvestro in Svizzera: Basilea riduce di un terzo la durata dello spettacolo pirotecnico per limitare il rilascio di polveri sottili, mentre Zurigo ne compensa le emissioni. Intanto, il 2020 è già iniziato in molti Paesi del mondo.

San Silvestro a minor impatto in Svizzera 31 dicembre 2019 - 21:20