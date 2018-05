"Abbiamo anche una convenzione internazionale, firmata dalla svizzera nel 1963", prosegue Boillat, "che protegge gli uccelli selvatici. In particolare questi grandi migratori che hanno bisogno di essere lasciati tranquilli per fare ciò che devono: riprodursi."

Il cantiere non chiude: aspetta la cicogna 13 maggio 2018 - 13:00 A Porrentruy, nel canton Giura, un cantiere edile è impossibilitato a chiudere perché due cicogne hanno nidificato su una gru. La cicogna è protetta dalla legge, e così il mezzo meccanico non può essere smontato. "Questa primavera le cicogne in città sono molto attive", spiega Amaury Boillat, della Divisione giurassiana dell'ambiente. "Ci sono una decina di coppie nei dintorni, e questa qui pare non aver trovato un luogo migliore per costruire il suo nido". L'impresa edile vorrebbe smontare la gru, perché qui non le serve più mentre ne ha bisogno su un altro cantiere. Ma non può spostare il nido. Rischierebbe una multa salata, fino a 100'000 franchi. In Svizzera, attualmente, vivono oltre 1'000 cicogne. Un record a memoria d'uomo, per una specie che settant'anni fa era considerata quasi estinta. Oggi è molto raro che una cicogna che trascorre l'estate in Svizzera migri fino al Sahel africano, l'area di svernamento originale, e quelle che partono non volano oltre il sud della Spagna o il Portogallo. Una ricerca dovrebbe fornire indicazioni sui motivi per cui questi migratori risultano sempre più sedentari. [Fonte: Storch Schweiz, interpellata dall'ats] "Abbiamo anche una convenzione internazionale, firmata dalla svizzera nel 1963", prosegue Boillat, "che protegge gli uccelli selvatici. In particolare questi grandi migratori che hanno bisogno di essere lasciati tranquilli per fare ciò che devono: riprodursi." In effetti, la situazione potrebbe risolversi tra una decina di giorni, quando i piccoli di cicogna vedranno la luce.