Diverse le rivendicazioni riportate su cartelloni, dalla maggiore giustizia nel mondo alla lotta contro non meglio precisati "crimini di Stato". Un gruppo di giovani partecipanti alla manifestazione non autorizzata si è dichiarato a favore dell'anarchia.

Scontri con la polizia sono stati visti anche nei pressi dell'Assemblea nazionale, dove gli agenti hanno usato gas lacrimogeni per fermare il corteo di gilet gialli che tentava di passare su un ponte pedonale sulla Senna per marciare verso l'edificio della Camera.

I media riferivano, nel tardo pomeriggio, di diverse persone rimaste ferite ed assistite da personale paramedico davanti al Museo D'Orsay, dove si è fermata la manifestazione. Secondo i dimostranti, i feriti sono stati colpiti dalla polizia, con proiettili non letali ("flash ball"), mentre si trovavano nei pressi di un barcone in fiamme sulla Senna.

Il movimento si è notevolmente ridotto: il 17 novembre, i Gilet jaunes erano oltre 130'000 in tutta la Francia. La settimana scorsa, 32'000. Oggi ancora meno, ma questo non ha impedito il verificarsi di scontri.

I 'gilet gialli' sono scesi in strada in Francia per l'ottavo sabato di proteste. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno Christphe Castaner, vi hanno preso parte 50'000 persone in tutto il Paese; 4'000 nella sola Parigi, dove un gruppo di dimostranti ha sfondato con una scavatrice la porta del Ministero dei rapporti con il Parlamento.

