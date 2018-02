Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La lobby delle armi americana contro Trump 26 febbraio 2018 - 11:32 L'opposizione della National Rifle Association (NRA) all'aumento del limite di età per l'acquisto di armi semi automatiche è "incredibilmente chiara" e non lascia dubbi. La lobby delle armi boccia seccamente una delle proposte caldeggiate dal presidente Usa Donald Trump. La NRA ha appoggiato Trump durante la campagna elettorale e il presidente ha di recente definito i leader dell'associazione "grandi patrioti". La lobby è travolta dalle critiche in seguito alla strage nel liceo di Parkland in Florida e negli ultimi giorni ha più volte ribadito la sua contrarietà ad un aumento a 21 anni dell'età minima per acquistare armi semi automatiche. "L'aumento va contro i diritti costituzionali di chi ha fra i 18 e i 20 anni - ha affermato la NRA in una nota -. Le proposte legislative che prevengono l'acquisto di armi a chi ha fra i 18 e i 20 anni, privano le persone in questa fascia di età del diritto costituzionale di auto proteggersi".