Ma come vivono queste dichiarazioni i primi interessati? La Radiotelevisione svizzera si è recata nel campo rom di Via Salone a Roma, il più grande d'Europa.

Reazioni sono giunte anche da Bruxelles. Il portavoce della Commissione europea Alexander Winterstein ha ricordato che "non si può espellere un cittadino comunitario sulla base della sua etnia. È super chiaro che non è legale".

In un post su Facebook, il ministro dell'interno non ha però fatto chiaramente marcia indietro, anzi. "Censimento dei rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto! Prima gli italiani e la loro sicurezza".

Dopo un incontro con il leader della Lega, Luigi Di Maio ha dichiarato: "Mi fa piacere che Salvini abbia corretto il tiro. Censimenti su base razziale non si possono fare. Controlli per la sicurezza dei campi rom e dei bambini sono cosa diversa".

La proposta di Salvini di effettuare un censimento della comunità Rom in Italia ha suscitato un certo malessere anche in seno alla maggioranza.

