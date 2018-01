Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Prepararsi ai colloqui di lavoro col simulatore 06 gennaio 2018 - 18:39 Allenarsi a sostenere colloqui di lavoro con l'aiuto di un simulatore: è il progetto pilota cui hanno preso parte circa 200 disoccupati in Ticino. Quali sono le carte da giocare, quando ci si presenta a un potenziale nuovo datore di lavoro? Quali sono i tranelli da evitare? Un consulente può di certo spiegarlo a parole, ma un simulatore come quello sviluppato da una start-up di Chiasso consente di capire calandosi nel contesto. Il progetto, finanziato dal Cantone attraverso la Fondazione AGIRE, ha permesso ai partecipanti di affinare il loro di modo di presentarsi e valorizzare le proprie capacità. È durato sei mesi e si concluderà a fine gennaio. VIDEO: Il signor Colombo, selezionatore virtuale di una ipotetica Cakes & Co., a colloquio con un candidato pasticcere. Oltre a leggere le sue parole, il candidato impara a decifrare la comunicazione non verbale (linguaggio del corpo). Intanto, il software valuta lo spirito di iniziativa, la consapevolezza di sé, la resistenza allo stress della persona, proponendo a ogni allenamento situazioni e frasi diverse. "Noi ci comportiamo per abitudine anche se non ce ne accorgiamo", spiega il fondatore di Lifelike, Andrea Laus. "Il simulatore allena a cambiare queste abitudini e a migliorarle attraverso un a allenamento come la palestra lo farebbe per i muscoli del nostro corpo". Lo strumento, assicura Laus, è stato ben accolto non solo dagli utenti ma anche dalle altre persone coinvolte nel reinserimento (per esempio i 'coach'). E mentre si conclude il progetto pilota con la Divisione dell'economia del canton Ticino, la start-up lavora con la SUPSI all'introduzione del riconoscimento vocale, nell'ambito di un programma della Confederazione.