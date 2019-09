Ricostruzione tridimensionale dei dintorni di Rialto intorno al 1500. Elaborato a partire da documenti custoditi dall'Archivio di Stato.

(DHLAB / EPFL, AMstudio, Venice)

Time Machine, un progetto che mira a ricostruire digitalmente la storia delle città europee, ha perso un partner chiave: l'Archivio di Stato di Venezia ha annunciato la sospensione della collaborazione con il Politecnico federale di Losanna (EPFL). Una decisione che appare pienamente reversibile, ma richiederà discussioni su alcuni punti: la partecipazione paritaria dei ricercatori coinvolti, la condivisone degli obiettivi, i diritti di licenza delle immagini.

Il progetto riguarda oggi 18 città europee [TimeMachine.euLink esterno], ma tutto era partito da Venezia. Digitalizzare i contenuti del grande Archivio non significa soltanto avere un accesso più veloce e funzionale ai documenti, ma anche aprire la porta ai nuovi approcci della moderna scienza dei dati, che estrapola e mette in relazione elementi da grandi quantità di informazioni (big data), sfruttando la potenza dei calcolatori e l'intelligenza artificiale.

L'iniziativa Venice Time MachineLink esterno, sviluppata da Archivio di StatoLink esterno ed EPFLLink esterno insieme all'Università Ca' FoscariLink esterno, mirava così a ricostruire lo sviluppo urbano e sociale della Città dei Dogi per poterlo raffigurare nello spazio e nel tempo, grazie alle conoscenze storiche e archivistiche degli operatori veneziani unite alle competenze del Politecnico federale nel campo delle nuove tecnologie e dell'informatica umanistica.

Nel 2014 iniziò il lavoro di acquisizione digitale dei registri fiscali e catastali, che l'Archivio conserva senza interruzioni dal XIV secolo e che consentono di ricostruire movimenti di popolazione, dei beni scambiati, dello sviluppo della città.

Si sperimentarono subito tecniche innovative, come la lettura automatica di documenti manoscritti e la tomografia assiale computerizzata la quale, sfruttando la presenza di inchiostri ferrosi nei documenti, può potenzialmente fornire un'immagine leggibile dei registri senza che debbano essere aperti.





(1) Raffigurazione grafica dello sviluppo nel tempo di un sestiere di Venezia Esempio di un'elaborazione grafica ricavata da dati custoditi dall'Archivio

Un fulmine a ciel sereno?

Con un comunicatoLink esterno sul proprio sito web, l'Archivio di Stato di Venezia ha annunciato giovedì la sospensione dei rapporti con l'EPFL.

Frédéric KaplanLink esterno, professore al Politecnico e iniziatore del progetto, ha dichiaratoLink esterno alla Radio svizzera di lingua francese RTS di essere stato colto di sorpresa. "Il nuovo direttore [dell'Archivio] è stato appena nominato, non l'abbiamo ancora incontrato. Abbiamo ricevuto una comunicazione di sospensione e stiamo cercando di capire come sistemare questo eventuale malinteso".

Quanto alle ragioni, Kaplan riconosce che ci fossero punti di disaccordo sulla licenza di utilizzo delle immagini [frutto dell'acquisizione digitale], ma che il buon partenariato con l'Archivio si è sviluppato attorno all'idea che le stesse sarebbero state liberamente utilizzabili dalla comunità scientifica. "C'è un vero tesoro, negli archivi veneziani, ed è la chiave per centinaia di studi che potrebbero cominciare nei prossimi anni. Dunque per noi è molto importante, alla luce dello sforzo massiccio che abbiamo profuso, che queste immagini siano accessibili a tutti".

Non solo questioni giuridiche

Raggiunto da tvsvizzera.it, Gianni Penzo DoriaLink esterno smentisce che la sospensione sia un fulmine a ciel sereno. "È da più di un anno", spiega il direttore in carica dal 2 settembre, "che l'Archivio di Stato cerca di concludere una convenzione con Losanna e che tra vari scambi di mail e lettere ufficiali ancora non si è chiusa".





Uno dei corridoi dell'Archivio di Stato a Venezia (Archivio di Stato di Venezia / Hillary Sanctuary)

La decisione, assicura, è reversibile "al 100%". Ma dato che le parti hanno siglato soltanto un Memorandum (pre-intesa) valido fino a dicembre 2014, affinché la collaborazione riprenda vanno chiarite alcune questioni "di metodo, giuridiche e scientifiche". In questi anni, lamenta la nota scrittaLink esterno, l'EPFL ha continuato il lavoro di acquisizione in assenza di obiettivi e di una metodologia di lavoro chiari e decisi insieme. Avrebbe anche beneficiato di finanziamenti non condivisi con i partner.

"L'EPFL è un istituto prestigioso, l'Archivio di Stato di Venezia è uno dei più grandi e importanti al mondo, c'è tutto l'interesse a collaborare", prosegue Penzo Doria "Ma se si collabora, non può esserci una direzione unilaterale che impone cosa fare".

La collaborazione potrà riprendere, da un lato, "secondo la normativa sulla riproduzione delle immagini, che per la Legge italiana non possono essere divulgate senza controllo, ed è una cosa che i colleghi di Losanna sapevano dal 2014 perché hanno sottoscritto il Memorandum". Dall'altro, l'Archivio rivendica una "parità di dignità scientifica, perché è mancato è l'apporto degli archivisti di Stato".

Intanto, Frédéric Kaplan è a Venezia, non espressamente per risolvere la crisi ma "perché abbiamo molte attività aperte, in particolare il forum Art Tech che è in corso in questi giorni alla Fondazione Cini". Nondimeno, "in parallelo, cerchiamo di comprendere e trovare una mediazione per mettersi attorno a un tavolo e discutere dei punti di cui si può ancora discutere".





La tecnologie di riconoscimento testo (già collaudate per il testo stampato) sono state implementate anche per acquisire i manoscritti. (DHLAB / EPFL)

L'auspicio è in fondo lo stesso di Gianni Penzo Doria. "Quello che serve è metterci attorno a un tavolo e dialogare anche con gli altri reparti per sfruttare le enormi potenzialità che sono date dalla tecnologia, ma con metodo".

Perché Venezia

Ma perché Venezia è così importante, per un progetto che coinvolge ormai una ventina di città? Senza dubbio per la sua rilevanza storica, come evidenziava l'Archivio di Stato nella presentazioneLink esterno del progetto. Ma anche perché la Time Machine è nata qui.

"Venezia fa un po' da esempio", spiega Kaplan. "Credo che i progetti che si sviluppano ad AmsterdamLink esterno, ParigiLink esterno e BudapestLink esterno (in maniera autonoma, insisto su questo punto, perché c'è una coordinazione europea ma sono i ricercatori che sviluppano la logica di Time Machine nelle diverse città) ebbene questi progetti derivano dalle lezioni, le esperienze e le tecnologie che abbiamo sviluppato a Venezia".

Anche lo stesso incidente di percorso con l'Archivio di Stato, se sarà risolto, potrà essere utile. "Quando un progetto cresce, non si lavora più necessariamente con le persone che l'hanno sostenuto all'inizio. Come assicurarsi che resista agli avvicendamenti? Come creare delle licenze che vadano bene per tutti i partner europei? Penso che anche da questa esperienza avremo da imparare".





(2) Video di presentazione del progetto Venice Time Machine (dal titolo: una macchina del tempo virtuale per Venezia) Video di presentazione del progetto Venice Time Machine [in inglese]

