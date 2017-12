Diritto d'autore

Alla scoperta di Germanionico 25 ottobre 2017 - 09:25 Germanionico, in Ticino, è l 'unico nucleo della Val Malvaglia a non aver subito nel tempo alcuna deturpazione con costruzioni accessorie o modifiche agli stabili esistenti. Da poco sono cominciati i lavori per ridare nuovo splendore all’agglomerato. “Situato tra due sorgenti che scorrono a pochi passi dalle costruzioni, il complesso è costituito da 17 stabili (abitazioni, stalle e fienili), per lo più in legno, con la tipica e arcaica struttura a castello appoggiata a uno zoccolo in pietrame, taluni dei quali risalenti al XVI/XVII secolo e conservati negli anni senza sostanziali modifiche. Per secoli è stato abitato da contadini, residenti anche stabilmente, che si dedicavano alla coltivazione (specialmente patate e segale) e all'allevamento (bovini, capre e pecore)”. È questa la descrizione che il governo ticinese ha scritto nel maggio del 2016 per comunicare la sua decisione di finanziare il progetto di valorizzazione del nucleo di Germanionico, situato a 1'470 metri d’altitudine sulla sponda destra della Val Malvaglia, nel comune di Serravalle. Cantone, Confederazione e Fondo Svizzero per il paesaggio si sono divisi i 3 milioni di costi per il restauro, da poco cominciato. “L’ultimo abitante, scomparso recentemente, è stato Luigi Scossa Baggi, detto Gino dei Fadarich”, si legge nel comunicato cantonale. Gino, assieme al fratello Emilio, non hanno mai voluto lasciare il loro paese, che è andato spopolandosi a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale. Lo stesso Gino ha anche creato una Fondazione con lo scopo di salvaguardare il villaggio che forse, in futuro, sarà di nuovo abitato.