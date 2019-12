Lo scopo, come detto, è di produrre uva da tavola e non uva per la vinificazione. Nello Stato del Corno d'Africa manca tutto, anche le bottiglie, e sarebbe necessario aprire l'economia. "Finché non c'è un libero mercato e i privati non hanno la possibilità di importare – osserva Adriano Kaufmann – non si può fare niente".

Le difficoltà sono però tante. "Ci sono grandi problemi di grandine e di termiti", spiega Kaufmann alla Radiotelevisione svizzera. "Stiamo cercando delle soluzioni biologiche. Con la chimica non sarebbe un problema, ma non vogliamo".

Oggi in pensione, Kaufmann non ha perso questo spirito pionieristico e da circa quattro anni sta provando ad esportare le sue conoscenze in un paese di cui si è innamorato, l'Eritrea.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il sogno eritreo di un viticoltore ticinese 27 dicembre 2019 - 16:42 Trovare un vitigno adatto agli altopiani dell'Eritrea e permettere alle piccole aziende familiari di produrre uva da tavola: è il progetto che accarezza da tempo Adriano Kaufmann. Bernese di origine, Adriano Kaufmann è un personaggio noto e rispettato nel mondo della viticoltura ticinese. Installatosi negli anni '80 nel cantone a sud delle Alpi, ha svolto opera da pioniere, introducendo ad esempio nuovi vitigni, sperimentando e soprattutto puntando sulla viticoltura biodinamica. Oggi in pensione, Kaufmann non ha perso questo spirito pionieristico e da circa quattro anni sta provando ad esportare le sue conoscenze in un paese di cui si è innamorato, l'Eritrea. Il suo obiettivo è di trovare i vitigni più adatti per produrre uva da tavola e permettere così a piccole aziende familiari di avere altre fonti di entrata. Da alcuni anni ha così piantato un vigneto sperimentale di circa 4'000 metri quadrati a 2'000 metri di altitudine, in cui vengono valutate 17 diverse qualità di viti e la loro resistenza alle malattie. Le difficoltà sono però tante. "Ci sono grandi problemi di grandine e di termiti", spiega Kaufmann alla Radiotelevisione svizzera. "Stiamo cercando delle soluzioni biologiche. Con la chimica non sarebbe un problema, ma non vogliamo". Lo scopo, come detto, è di produrre uva da tavola e non uva per la vinificazione. Nello Stato del Corno d'Africa manca tutto, anche le bottiglie, e sarebbe necessario aprire l'economia. "Finché non c'è un libero mercato e i privati non hanno la possibilità di importare – osserva Adriano Kaufmann – non si può fare niente".