Al posto dell'autostrada, che sarà interrata, Airolo guadagnerà uno spazio verde e potrà dimenticare il rumore delle auto che sfrecciano, oppure spengono e riaccendono il motore per avanzare in coda.

Il progettoLink esterno prevede di sfruttare il materiale di scavo della seconda cannaLink esterno della galleria del San Gottado per valorizzare il paesaggio del fondovalle. Sarebbe cofinanziato dall'Ufficio federale delle strade (Ustra) e costerebbe in tutto 100 milioni di franchi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

A2 ricoperta dal verde a sud del San Gottardo 20 marzo 2018 - 20:25 Il municipio di Airolo ha presentato martedì alla Commissione della gestione il progetto di copertura dell'autostrada A2. Una rinaturazione che pare destinata a ricevere dal Cantone un credito di 50 milioni. Il progetto prevede di sfruttare il materiale di scavo della seconda canna della galleria del San Gottado per valorizzare il paesaggio del fondovalle. Sarebbe cofinanziato dall'Ufficio federale delle strade (Ustra) e costerebbe in tutto 100 milioni di franchi. Al posto dell'autostrada, che sarà interrata, Airolo guadagnerà uno spazio verde e potrà dimenticare il rumore delle auto che sfrecciano, oppure spengono e riaccendono il motore per avanzare in coda. L'incontro tra i municipali e i membri della Commissione parlamentare, durato un'ora e mezza, sembra aver convinto la Gestione ad avallare il credito. Sempre martedì, l'Ustra ha comunicato l'avvio di lavori preliminari tra Quinto e Airolo. Verso il doppio tubo e la valorizzazione.