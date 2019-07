Quest'anno si sono iscritti in 160, il numero più alto in quattro edizioniLink esterno , e l'idea è che oltre a imparare a cavarsela con la lingua di Dante diventino ambasciatori dell'italianità, grazie all'esperienza positiva sul territorio associata allo studio vero e proprio.

Giovani italo-parlanti crescono 25 luglio 2019 - 21:35 Per il quarto anno consecutivo, decide di giovani della Svizzera tedesca, francese e romancia trascorrono una vacanza di studio e sport a sud delle Alpi, per conoscere il territorio e imparare la lingua nell'ambito del progetto Italiando, lanciato nel 2016 grazie a una raccolta fondi dei Frontaliers. I corsi di lingua impegnano i giovani, che hanno tra i 14 e i 17 anni, la mattina. Le attività sportive e turistiche il pomeriggio. Quest'anno si sono iscritti in 160, il numero più alto in quattro edizioni, e l'idea è che oltre a imparare a cavarsela con la lingua di Dante diventino ambasciatori dell'italianità, grazie all'esperienza positiva sul territorio associata allo studio vero e proprio. Grazie a un finanziamento dell'Ufficio federale della cultura UFC, la quota di iscrizione è dimezzata da 500 a 250 franchi. + La pagina di 'Italiando'