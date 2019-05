Ci sono poi i sussidi. Attualmente, se una persona intende trasformare la propria abitazione in una "mini centrale elettrica" solare, nel canton Ticino i contributi statali possono arrivare al 40%: 30% dalla Confederazione, 10% dal cantone (se determinate condizioni sono raggiunte, come il raggiungimento di un livello minimo di produzione).

Energia solare in Svizzera, grande potenziale ma poco sfruttato 30 maggio 2019 - 14:31 Nel campo della produzione dell'energia solare ed eolica la Svizzera non può vantarsi a livello europeo. Soprattutto nel settore del fotovoltaico, le potenzialità non sfruttate della Confederazione sono enormi. Ma qualcosa sta cominciando a muoversi. La Svizzera produce solo 250 kWh di energia solare e eolica per abitante all'anno. Una quantità di energia che corrisponde al consumo annuale medio… di una lavatrice. Solo altri quattro paesi dell'UE hanno performance inferiori alla Confederazione nell'ambito di queste due energie rinnovabili. Il 3,5% dell'elettricità prodotta in Svizzera proviene da fonti solari, e appena lo 0,2% da fonti eoliche. Secondo la Fondazione svizzera per l'energia (Ses), questa performance è molto deludente, soprattutto in un paese che si vanta molto volentieri della sua politica energetica progressista. La Svizzera è sopra la media europea per quello che riguarda l'idroelettrico (60% della produzione totale), ma la lentezza con il quale si sviluppano altre forme di produzione è in contrasto con l'enorme potenziale del paese, specialmente nel campo del solare, ritiene la Ses. L'Ufficio federale dell'energia ha recentemente stimato che in Svizzera si potrebbero produrre 67 terawattora (TWh) di elettricità all'anno installando pannelli solari sui tetti o le facciate degli edifici. Una quantità che supera di molto il consumo totale annuo di energia della Confederazione, che corrisponde a 58 TWh. Qualcosa, però, si sta muovendo. Fotovoltaico integrato e sussidi statali Proprio in questi giorni, dal 24 maggio al 2 giugno, sono in corso in Svizzera le "Giornate del sole", le quali hanno lo scopo di far conoscere le svariate possibilità di applicazione dell’energia solare alla popolazione. Gli eventi, che hanno luogo in tutto il paese, sono coordinati a livello nazionale dalla Società svizzera per l'energia solare. Negli ultimi anni sono stati messi a punto diversi strumenti per poter capire se è una buona idea installare dei pannelli fotovoltaici sulla propria casa (uno di questi è disponibile sul portale della Confederazione). I pannelli stessi, inoltre, diventano sempre meno cari e oggi esistono anche quelli integrati, elementi architettonici che hanno anche la funzione di produrre energia, come le tegole fotovoltaiche. Ci sono poi i sussidi. Attualmente, se una persona intende trasformare la propria abitazione in una "mini centrale elettrica" solare, nel canton Ticino i contributi statali possono arrivare al 40%: 30% dalla Confederazione, 10% dal cantone (se determinate condizioni sono raggiunte, come il raggiungimento di un livello minimo di produzione). Nel prossimo servizio della Radiotelevisione svizzera ascoltiamo i consigli che un esperto di pannelli fotovoltaici dà a chi è interessato ad installarne a casa propria.