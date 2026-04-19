Prodotti per smettere di fumare in Svizzera sono molto più cari

Keystone-SDA

I prodotti sostitutivi della nicotina aumentano le probabilità di successo per chi vuole smettere di fumare, ma in Svizzera i prezzi sono molto più alti rispetto ai paesi vicini. A denunciarlo è il settore della prevenzione, ripreso da Le Matin Dimanche.

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(Keystone-ATS) Il domenicale ha effettuato un test comparativo acquistando articoli Nicorette in farmacia. Ad Annemasse (Francia), una confezione di 210 gomme da masticare da 2 mg è costata 23,40 euro (circa 21,60 franchi). Nella vicina Ginevra, la stessa scatola è stata pagata 109 franchi. Un divario di oltre cinque volte.

“La Svizzera è doppiamente perdente”, commenta Luc Lebon, responsabile della prevenzione del tabagismo a Unisanté, in dichiarazioni riportate dal giornale. Non solo i sostituti della nicotina costano molto di più, ma il pacchetto di sigarette in Svizzera costa meno che in Francia. E poiché gli incentivi finanziari sono efficaci per incoraggiare le persone a smettere, questa politica dei prezzi penalizza chi cerca di uscire dalla dipendenza, argomenta l’esperto.