Al primo sono stati inflitti 22 mesi di carcere parzialmente sospesi. Tenendo conto della detenzione preventiva, potrà dunque lasciare subito il carcere. Il secondo è stato invece condannato a 20 mesi sospesi. Entrambi non potranno più mettere piede in Svizzera. Uno per sette anni, l’altro per i prossimi quattro.

Lo scambio è avvenuto a Lugano. Solo in seguito la guardia del corpo che il ginevrino si è portato appresso si è resa conto che qualcosa nei soldi ricevuti non andava. Le banconote, infatti, erano quasi tutte false.

Il commerciante di Ginevra aveva acquistato il prezioso orologio per 390'000 dollari e stava cercando un compratore quando dei sedicenti emissari di un magnate russo l'hanno avvicinato dicendosi disposti a sborsare ben 540'000 franchi per avere l'oggetto.

Sono stati condannati giovedì a Lugano un 38enne sloveno e un 26enne italiano residente in Svizzera che nell'agosto dello scorso anno avevano truffato un commerciante ginevrino. Quest'ultimo ha venduto loro un orologio Patek Philippe senza accorgersi che il denaro ricevuto in cambio era carta straccia.

